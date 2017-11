Zes atleten mogen hun koffer voor EK 2018 in Berlijn al pakken

De meerkamp, de 10.000 meter en de marathon zijn zo slopend, dat een atleet maar een tweetal competities per jaar kan doen. De atletiekbond geeft de atleten daarom de kans om zich al het jaar voor het toernooi te kwalificeren.

Drie zevenkampsters gingen het afgelopen jaar al ruim over de gevraagde 5.978 punten. Zo is Nafi Thiam uiteraard al geselecteerd, maar ook Noor Vidts en Hanne Maudens behaalden in Götzis het minimum.

Op de 10.000m doken Soufiane Bouchikhi en Bashir Abdi al ruim onder de gevraagde chrono van 28'49"71. In de marathon van Rotterdam wist ook Koen Naert zijn plaatsje voor het EK af te dwingen.

De zes atleten mogen hun valies voor Berlijn dus al maken, maar ze moeten wel nog vormbehoud tonen. De zevenkampsters moeten in drie van de zeven disciplines nog aan een 97 procentscore komen om te tonen dat de vorm er nog is. Bouchiki en Abdi moeten een 5.000m lopen in 13'40" om hun vormbehoud te bewijzen. Koen Naert, die vorige week achtste werd in de marathon van New York, moet alleen nog een halve marathon in 1uur en 06 minuten lopen.