Op één na snelste vrouw in de geschiedenis stopt met atletiek

Het atletiekpensioen van Carmelita Jeter is geen enorme verrassing. De Amerikaanse was al een tijdje op de sukkel met een dijblessure. Haar laatste wedstrijd liep ze in juni 2016. Ze moest vorig jaar ook verstek laten gaan voor de Amerikaanse trials voor de Spelen in Rio.

Jeter neemt afscheid van de atletiek als de op één na snelste vrouw in de geschiedenis. In 2009 liep ze 10"64 op de 100 meter in Shanghai. Enkel haar landgenote Florence Griffith liep met 10"49 ooit sneller.

Het palmares van Jeter mag ook gezien worden: ze heeft 3 wereldtitels, waarvan één op de 100 meter en 2 op de 4x100 meter. Op de Olympische Spelen van Londen in 2012 veroverde ze 3 medailles. Ze pakte goud op de 4x100 meter, zilver op de 100 meter en brons op de 200 meter.

"Ik zal het missen om "Carmelita Jeter, baan 5" en dan het gejoel van het publiek te horen", zegt Jeter, die zich nu wil toeleggen op coaching. "Ik wil de coach zijn van het wereldrecord. Ik wil van iemand een beter versie van Carmelita Jeter maken."