Naert: "Op kop lopen in de marathon van New York was kicken"

Hoe heeft Koen Naert de marathon van New York beleefd? "Er stonden 2,5 miljoen mensen langs het parcours en die werden echt helemaal gek. New York is een week lang een marathonstad, je voelt echt die marathonvibe. Het was echt een fantastische ervaring", vertelt hij.

Naert finishte in 2u13'21", goed voor de 8e plaats. "Dat was het droomscenario dat ik vooraf in mijn hoofd had. Bovendien heb ik zelfs na 30 km nog op kop gelopen, dat was wel kicken. Ondanks al het lawaai ben ik toch rustig gebleven en heb ik me niet laten opzwepen."

"Mentaal was het voor mij een belangrijke opsteker om vast te stellen dat ik tot zo'n 35 km kon meestrijden met de wereldtoppers. Dat waren echt geen pannenkoeken. Dat neem ik mee naar de toekomst, dat is echt heel belangrijk voor mij."

"Ondanks mijn chrono van 2u13' weet ik nu dat ik een tijd onder de 2u10' in mijn benen heb, want NY is een heel zwaar parcours. Mijn eerste doelstelling is nu het EK marathon in Berlijn volgend jaar. Daarom ga ik in het voorjaar vooral aan mijn snelheid werken. Ik moet echt mijn basistempo wat kunnen opkrikken."