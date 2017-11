Olympische marathonkampioene Sumgong voor 4 jaar geschorst

Sumgong was in Rio de eerste Keniaanse die de olympische marathon won. Sumgong was in Rio de eerste Keniaanse die de olympische marathon won.

De Keniaanse Jemima Sumgong zal haar olympische titel in Tokio 2020 niet kunnen verdedigen. Nadat ze dit voorjaar positief getest had, moet Sumgong 4 jaar op de strafbank zitten. De schorsing (met terugwerkende kracht) gaat in vanaf 3 april 2017. Zo meldt de Keniaanse website citizentv.