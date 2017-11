Tijtgat staat er weer helemaal na 4 jaar blessureleed: "Steunzolen wegdoen was dé truc"

Wat verwacht Tijtgat nu van de toekomst? "Sinds de zomer was het mijn doel om een EK-selectie af te dwingen. Voor mij is dat het hoogste. In Roeselare wil ik mijn ticket proberen te behalen."

"Makkelijk zal dat niet zijn, want er zijn nog kapers op de kust. Maar ik ga er alles aan doen."

Roeselare is op 26 november. "Veel tijd om te trainen is er niet meer. Als je nu niet goed was, zal je ook niet super zijn in Roeselare. Ik ga gewoon proberen mijn vorm te behouden."

"Roeselare ligt me wellicht ook beter. Dat is iets lopender dan de zandstroken in Mol, waar ik steeds op zoek moet gaan naar mijn evenwicht. Bovendien is het mijn tweede wedstrijd. En die is altijd beter dan mijn eerste."