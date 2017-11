Van Alphen na marathon van New York: "Krampen na 30km"

"Ik ben totaal kapot", vertelt Hans Van Alphen. "Het was immens zwaar. Na 30 kilometer kreeg ik krampen, het was verschrikkelijk, zeker op de bruggen. Ik probeerde een tempo te lopen waarbij ik net geen krampen kreeg, maar moest heel even stoppen omdat het niet meer ging."

"In het begin heb ik gelukkig nog kunnen genieten, en veel rondgekeken. Op het einde ging dat niet meer, maar ik wilde wel absoluut aankomen."

"Met zo veel deelnemers en toeschouwers is dit een onwaarschijnlijke organisatie. Ik had graag onder de 3u30' gelopen, maar dit gaf toch een kick, zeker toen we op de bekendste plaatsen passeerden."

Van Alphen liep de 42 km in 3u44'01". De voormalige tienkamper zamelde geld in voor Mediclowns.