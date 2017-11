Koen Naert maakt top 8-ambitie waar in marathon New York, Keniaan Kamworor wint

Na zijn knappe 10e plaats in Rotterdam in het voorjaar - met een persoonlijk record van 2u10'15" - richtte Naert de steven op New York. Een snelle chrono is op het zware parcours uitgesloten, daarom mikte hij op de top 8. En dat lukte net. Met 2u13'21" had hij een halve minuut over op de negende.

"Ik heb enorm afgezien in het slot", zegt Naert. "Ik had niet meer het gevoel dat ik aan het lopen was, maar aan het strompelen. Toen de krampen na 32 kilometer begonnen, was het opletten geblazen. Het parcours en de weersomstandigheden waren enorm zwaar, maar ik ben trots op mijn prestatie."

Kamworor won voor het eerst een marathon. In 2015 was hij al eens 2e in New York. Kamworors palmares telt ook 2 wereldtitels in het veldlopen en 2 op de halve marathon. Bij de vrouwen zegevierde de Amerikaanse Shalane Flanagan in 2u26' 53". Ze was de eerste Amerikaanse laureate sinds 1977. Manuela Soccol finishte als eerste Belgische. Ze werd 27e in 2u47'04".