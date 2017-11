Atletiekfederatie vervangt limieten door wereldranglijst

De Internationale Atletiekfederatie hanteert op dit moment limieten als selectiecriteria voor grote toernooien. Wie zich wil plaatsen, moet bijvoorbeeld onder een op voorhand vastgelegde tijd duiken of verder springen dan een bepaalde afstand.

Maar de IAAF wil dat systeem grondig hervormen vanaf volgend jaar. Naar het voorbeeld van het tennis komt er een wereldranglijst. "De IAAF-rankings worden bepalend voor het kwalificatiesysteem voor competities, waaronder de WK's en de Spelen", zegt voorzitter Sebastian Coe.

In de loop van het seizoen zullen atleten punten kunnen scoren. Hoe belangrijker een competitie, hoe meer punten er te verdienen zijn. De precieze details van het systeem zijn nog niet bekend, maar Coe hoopt begin volgend jaar alles op punt te hebben. Het nieuwe systeem zou dan gebruikt worden voor de kwalificaties voor het WK 2019 in Doha en de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.