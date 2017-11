Farah zet samenwerking met omstreden trainer Salazar stop

Farah verhuisde in 2011 naar Portland, waar Salazar (foto) een trainingscentrum heeft. De succesvolle samenwerking tussen Farah en Salazar leverde zes wereldtitels op en vier keer olympisch goud. Zowel in Londen (2012) als in Rio de Janeiro (2016) pakte hij de dubbel op de 5.000 en de 10.000 meter.

Salazar wordt al geruime tijd in verband gebracht met doping. De gerenommeerde atletiektrainer van Cubaanse afkomst raakte in opspraak door de vaak experimentele methodes die hij hanteert.

Farah nam na het WK in Londen afscheid van de piste. Hij werd voor eigen volk opnieuw wereldkampioen op de 10.000 meter, op de 5.000 meter moest hij genoegen nemen met zilver.

Onder de vleugels van Gary Lough, oud-trainer en echtgenoot van voormalig marathonloopster Paula Radcliffe, richt hij zich nu volledig op wegwedstrijden. "Ik kan niet wachten op deze nieuwe start en om terug te keren naar huis", klinkt het in een korte mededeling.