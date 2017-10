Jepkosgei zette haar vorige record neer in april, in Praag. Vandaag deed ze een seconde beter in Valencia. Het is voor Jepkosgei al de zesde keer dat ze een wereldrecord verbetert.

Bij de mannen ging de winst in Valencia naar Abraham Cheroben. De atleet uit Bahrein met Keniaanse roots liep na 59'11" over de streep.