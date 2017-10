Olympisch hoogspringkampioene Beitia stopt met topsport

Ruth Beitia heeft een mooie carrière achter de rug. Met 5 WK-medailles (4 in zaal), 4 Europese titels en 28 Spaanse titels heeft ze een rijkgevulde prijzenkast bij mekaar gesprongen. Vorig jaar zette ze de kers op de taart met goud in Rio.

Na haar olympische titel besliste Beitia om er een jaar bij te doen. Op het EK indoor sprong ze dit voorjaar nog naar zilver, maar op het WK in Londen moest ze zich tevreden stellen met een 12e plaats. Blessures gooiden roet in het eten. "Ik ben met mijn lichaam iets te vaak over de grens gegaan", was de Spaanse vanochtend openhartig op een persconferentie.

Beitia is een generatiegenote van Tia Hellebaut. De olympische kampioene van 2008 zette 4 jaar geleden een punt achter haar atletiekcarrière.