Thiam wordt niet verkozen tot Europese Atlete van het Jaar

Nafi Thiam (23) was na haar boerenjaar een belangrijke kandidaat om de trofee in de wacht te slepen. De olympische kampioene van Rio de Janeiro pakte afgelopen seizoen de wereldtitel op de zevenkamp en zette op de meerkamp van Götzis met een puntentotaal van 7.013 punten een knalprestatie neer.

Maar dat was niet voldoende om de jury te overtuigen. Olympisch kampioene Stefanidi veroverde afgelopen zomer in Londen de wereldtitel polsstokspringen, nadat ze eerder dit jaar op het EK indoor in Belgrado ook al goud had gepakt.

De Griekse kreeg de voorkeur op Thiam - vorig jaar nog rijzende ster - en nog twee andere regerende wereldkampioenen in hun discipline: de Russin Maria Lasitskene (hoogspringen) en de Poolse Anita Wlodarczyk (hamerslingeren).