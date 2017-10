Tsjitsjerova is haar bronzen hoogspringmedaille van 2008 definitief kwijt

Tsjitsjerova, 35 ondertussen, moest in 2016 haar bronzen plak inleveren nadat ze bij een nieuwe dopingtest op haar bewaarde stalen positief testte op het verboden midden turinabol.

De ex-concurrente van Tia Hellebaut, die het goud pakte in Peking, trok naar het TAS, maar kreeg geen gelijk en blijft geschrapt uit de uitslag. Tsjitsjerova won het hoogspringen vier jaar later in Londen. Een olympische titel die haar (voorlopig) nog niet werd afgenomen.

De nummers vier en vijf van de hoogspringfinale in Peking werden ook gediskwalificeerd, waardoor de Amerikaanse Chaunte Howard het brons zou krijgen, al moet dat wel nog bevestigd worden door het IOC.