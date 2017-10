Louise Carton mist de start van het veldloopseizoen

Carton was de voorbije drie edities de beste in de CrossCup. Of ze die titel kan verlengen is nog maar zeer de vraag. Voor de eerste manche in Gent op 22 oktober laat Carton alvast verstek gaan.

"Ik betaal de prijs voor de vermoeidheid die ik de voorbije jaren heb opgebouwd. Ik wilde iets te graag voldoen aan de verwachtingen. Rusten tot ik me beter voel is de enige oplossing", aldus de 23-jarige atlete uit Oostende.

"De CrossCup in Gent komt hoe dan ook te vroeg. Daarna wordt het nog even afwachten." Op 10 december staat in het Slovaakse Samorin al het EK veldlopen op de agenda.