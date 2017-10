Wordt Thiam atlete van het jaar? Schippers niet genomineerd

De 23-jarige Thiam dankt haar nominatie aan de wereldtitel die ze veroverde in de zevenkamp. In de verkiezing neemt ze het op tegen onder meer Almaz Ayana en Sally Pearson.

Grote afwezige is Dafne Schippers, wereldkampioene op de 200 meter. De Nederlandse sprintbom is net als Thiam wel genomineerd voor de titel van beste Europese atlete van het jaar.

Bij de mannen is Kévin Mayer een van de belangrijkste afwezigen in de lijst van 10 namen. De Fransman kroonde zich in Londen tot wereldkampioen in de tienkamp.

Op vrijdag 24 november worden de titels uitgereikt aan de beste atlete en atleet van de wereld.