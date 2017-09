Carton: "Mijn grens overschreden en daar betaal ik de prijs voor"

Wat ik nu ervaar, is een vermoeidheid die ik de laatste jaren heb opgebouwd. Het is jammer dat ik het zo ver heb laten komen.

"Anderhalf jaar geleden werd ik Europees kampioen en toen kwam ik in een dipje terecht waar ik moeilijk uit geraakte. Maar op dat moment zijn er verwachtingen van jezelf en komt er ook veel druk van buitenaf."



"Ik wou iets te graag beantwoorden aan de verwachtingen. Ik heb veel doorzettingsvermogen en kan door veel zaken heen bijten. Maar het totaalpakket aan belastingen, de trainingen maar ook school en een aantal zware dingen die ik privé meegemaakt heb, was te zwaar."



En dus is rust de enige remedie, mogelijk ook voor haar rugproblemen. "We hebben een scan laten nemen van mijn rug en daaruit blijkt dat er geen structurele afwijking is. We zijn het erover eens dat ik eerst van die vermoeidheid verlost moet zijn."

"We weten niet of de rugproblemen daarmee opgelost zullen zijn, maar ik voel dat mijn lichaam een langere rustperiode nodig heeft. Als atleet geef je dat niet graag toe, dus het is wel belangrijk dat de arts dat ook nog eens gezegd heeft om mij wat af te remmen."