Van Branteghem: "Enorme competities en suspens gezien op de Memorial"

Ondanks die technische problemen wil Van Branteghem nog meer inzetten op technologie. "Ik denk dat dat ook wel de toekomst is. Ik kan daar nu niet veel uitspraken over doen, we moeten zien wat er komt. Maar technologie is overal rondom ons, we leven met de smartphone in de hand. Dus ik denk dat het interessant is om dat meer naar de sport en de supporter in het stadion te brengen."

Daarmee hoopt hij jongeren aan te spreken. "Dat zien we ook op de sociale media met heel korte, toffe clipjes. Op die manier worden jongeren daarvoor warm gemaakt en willen ze dat live zien. Maar misschien willen ze nog meer dingen weten, nog meer data. Dat zullen we in de toekomst proberen toe te voegen", besluit Van Branteghem.