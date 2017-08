"30 procent van atleten op het WK 2011 had ooit doping gebruikt"

Slechts 0,5 procent van de in 2011 uitgevoerde dopingtesten leverden een positief resultaat op, maar daaruit kunnen we niet concluderen dat het een clean wereldkampioenschap atletiek was.

Uit een peiling die de universiteiten van Tübingen en Harvard dat jaar uitvoerden, blijkt immers dat maar liefst dertig procent van de ondervraagden doping gebruikte in zijn of haar carrière.

De resultaten werden pas vandaag, zes jaar na datum, gepubliceerd en dat om juridische redenen. Volgens de universiteit van Tübingen werd de publicatie ook steeds uitgesteld door discussies tussen het Wereldantidopingagentschap WADA, dat de resultaten wilde inkijken, en de Internationale Atletiekfederatie IAAF over de publicatiewijze.