Van der Plaetsen zet punt achter seizoen, "maar dit was geen verloren jaar"

Ik heb dit jaar niet gepresteerd, maar dat is oké. Ik heb opnieuw waardevolle lessen geleerd. Lessen die me sterker zullen maken voor de komende seizoenen.

"Ik stoomde me toch klaar voor de zomer, maar het momentum dat ik nodig had voor het WK is nooit gekomen. Een combinatie van kwaaltjes en ongeluk maakte het me steeds moeilijker. Toch heb ik volgens mij alles gedaan wat ik kon om er toch nog iets van te maken. Ik zeg dit niet uit zelfmedelijden, maar omdat ik weet dat ik zelf hard gewerkt heb."

"Ik heb het geluk al zeven jaar mijn sport professioneel te kunnen beoefenen. Ik heb in die tijd geprobeerd om een gezond beeld te krijgen op prestaties. Prestaties zijn een opstelsom van dingen die je zelf in de hand hebt en externe factoren."

"Ik zou me kunnen verliezen in die gedachten over een "verloren" jaar, maar dat doe ik niet. Sport dient mij, ik zal nooit de sport dienen."