Klisjina: "Misschien tijd om schorsing van Rusland ongedaan te maken"

Op het WK pakte de Russin zilver. "Ik was vooral blij met mijn sprong. Het was me al zes jaar niet meer gelukt om 7 meter te springen. Hopelijk lukt dat op de Memorial ook nog eens. Het is een goede baan, maar ik voel geen druk meer."

Op het podium van het WK mocht ze, door de schorsing van Rusland door de IAAF, wel haar vlag niet meenemen. "Na mijn zesde sprong wou ik de Russische vlag nemen en een ererondje maken, maar ik moet de regels volgen. Het blijft een beetje triest dat ik niet mag vieren met die vlag."

"De andere Russische atleten die niet mochten deelnemen, waren toch heel blij voor mij. We hebben nog veel contact. Het zijn mijn vrienden. Van jaloezie was er zeker geen sprake. Ze weten ook hoe hard ik gewerkt heb en ze steunen mij."

Is het tijd om de schorsing van Rusland terug te draaien? "Persoonlijk vind ik val wel. Alle atleten willen deelnemen aan internationale toernooien. Het is heel moeilijk om thuis te zitten. Ik heb ook bijna een jaar niet mogen deelnemen. Dan verlies je dat competitiegevoel. Trainen is niet hetzelfde. Ik was bijna vergeten hoe ik moest verspringen op een meeting. Voor de andere Russische atleten zal dat ook zo zijn."