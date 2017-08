Vermoeide Schippers schrapt de Memorial

"Het is een geweldig seizoen voor mij geweest. Ik zal de fantastische wereldkampioenschappen in Londen nooit vergeten", schrijft Schippers. "Ik had graag gelopen in Brussel, maar ik moet nu luisteren naar mijn lichaam en rust nemen."

Schippers pakte in Londen brons op de 100 meter en op de 200 meter verdedigde ze haar wereldtitel met een nieuwe gouden plak.

"Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige steun. Het geeft mij zoveel energie en een extra motivatie om goed te presteren. Ik kijk nu al uit naar volgend seizoen waar ik weer hoop te vlammen op de baan."