Kevin Borlée: "Voor de Memorial wil ik altijd het maximum geven"

Op de Diamond League-meeting in Zürich finishte Kevin Borlée vorige week in 45"77 op de vijfde plaats. "Sindsdien staat alles in het teken van de recuperatie en we zullen vrijdag zien hoe fit ik nog ben", vertelt de 400-meterloper.

"Ik voelde me in Zürich wel al beter dan in Birmingham, toen ik nog niet helemaal hersteld was. Hopelijk ben ik vrijdag helemaal in orde, want voor de Memorial wil ik natuurlijk altijd het maximum geven."

2017 is geen grand cru geworden voor de Borlées. "We waren sterk, maar er ontbrak telkens iets", legt Kevin uit. "Met ons WK mogen we wel tevreden zijn. Voor de halve finales zat ik vol vertrouwen en ik was dan ook verbaasd dat ik slechts 45"10 liet optekenen, tegenover 45"08 in de reeksen."

"Nadien werd ik ziek. Misschien was er op dat moment al iets aan het sluimeren."