Video: Farah sluit pistecarrière af met Diamond League-zege, Kevin Borlée 5e op 400m

In de finale van de Diamond League beginnen alle atleten die zich wisten te kwalificeren weer vanaf nul. Wie won in Zürich, of dat volgende week in Brussel doet, gaat met de volle prijzenpot van ruim 43.000 euro naar huis.

Die hoofdprijs zat er niet in voor onze enige landgenoot in Zürich. Kevin Borlée liep gene topchrono op het einde van het seizoen, maar werd met 45"77 wel vijfde. Isaac Makwala nam revanche voor zijn mislukt WK en snelde in 43"95 naar de zege. Zijn grote concurrent Steven Gardiner schoof uit de startblokken.

Op de 200 meter bij de vrouwen was er geen topprestatie voor wereldkampioene Dafne Schippers. Ze werd pas vierde (22"36). Shaunae Miller-Uibo was de verrassende winnares. Ze liep een persoonlijk record op de natte piste.

Mo Farah nam op het WK in eigen land al afscheid van het grote publiek, maar liep in Zürich toch nog een laatste wedstrijd. Hij won de 5.000m na een tumultueus slot. Zijn concurrenten naderden tot op vier honderdsten, maar vielen allemaal over de finish.

Ruth Jebet zorgde voor een knalprestatie op de 3.000m steeple bij de vrouwen. De wereldrecordhoudster zette een fenomenale tijd neer. Haar 8'55"29 was de tweede snelste chrono aller tijden, alleen zijzelf liep al eens sneller.