Van Branteghem: "Memorial zonder Bolt? Thiam is nu ons uithangbord"

"Het voordeel is dat je zo automatisch verzekerd bent van de deelname van een pak toppers en dat je die niet meer zelf hoeft te gaan halen. Het nadeel is dat je een topper die minder gelopen heeft in het begin van het seizoen niet meer apart kunt uitnodigen."

Het is de eerste Memorial sinds het afscheid van Usain Bolt. "Hij heeft enorm veel voor de sport gedaan, heeft de atletiek naar een hoger niveau getild. Maar de voorbije twee jaar was Bolt er ook niet bij op de Memorial en dat waren ook 2 fantastische meetings. De tijd is rijp om voort te doen zonder Bolt."

"Nafi Thiam is nu ons nieuwe uithangbord. Ook internationaal wordt ze als een ster beschouwd, door haar prestaties, maar ook door haar uitstraling."

"We hebben het geluk dat ze ook met de wereldtop meekan in het hoogspringen, want het is niet altijd makkelijk om een meerkamper op een Diamond League-meeting te programmeren."