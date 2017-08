Opdracht volbracht voor Hannes: hij loopt sneller dan Caster Semenya

Ik moest snel op kop komen en voelde me heel goed tot aan 750 meter, maar op het einde kwamen ze er nog over.

Zijn doel? "Sneller lopen dan Caster Semenya, de wereldkampioene op de 800 meter bij de vrouwen." Hannes slaagde in zijn opzet. Semenya won vorig weekend de 800 meter in 1'55"16. Hannes legde de twee rondjes af in 1'52"43.

"De wedstrijd was niet ideaal. Ik moest snel op kop komen en voelde me heel goed tot aan 750 meter, maar op het einde kwamen ze er nog over", sprak Hannes, die als vierde finishte.

"Voor een eerste wedstrijd is dit goed. Ik denk dat ik nog twee seconden sneller kan als ik gewoon in een pelotonnetje kan volgen", zei Hannes nog. Zijn persoonlijk record staat op 1'47"30.