Kevin Borlée mag DL-finale van de 400 meter lopen door forfait Van Niekerk

Aan de finale van de Diamond League doen per onderdeel de beste 8 atleten van het seizoen mee. Kevin Borlée had 11 punten gesprokkeld in de strijd om een ticket voor Zürich. Nét niet genoeg.

Maar omdat Wayde van Niekerk afhaakt met een rugblessure heeft Borlée nu toch een uitnodiging gekregen. In de prestigieuze seizoensfinale beginnen alle atleten weer vanaf nul. De winnaar krijgt 50.000 dollar.

De seizoensfinale wordt over 2 meetings gespreid. Borlée loopt de 400 meter volgende week in Zürich, Philip Milanov, de enige andere Belgische deelnemer, gooit zijn discus een week later in Brussel.