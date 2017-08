Jacques Borlée: "Risico's genomen, maar dat keerde zich tegen ons"

Robin is heel snel vertrokken en hij kreeg het moeilijk op het einde. Dat hebben we cash betaald.

Volgens Jacques Borlée liep het al mis in de eerste 400 meter van Robin Vandenbemden, een verkeerde gok. "Robin is heel snel vertrokken en hij kreeg het moeilijk op het einde. Dat hebben we cash betaald."

"Daarna zaten we in een helse achtervolging, maar eigenlijk was het toen al afgelopen. We dachten dat Robin zijn sterke race van Heusden-Zolder zou kunnen herhalen."

"Hij liep de eerste 200 meter op kop. We wilden risico's nemen om beter geplaatst te zijn op 600 meter, maar dat heeft zich tegen ons gekeerd. Ik wil hem niet met de vinger wijzen, hij heeft het geprobeerd."

Volgens de coach was er meer mogelijk. "Als we de tijden bekijken, hebben we het in ons om vooraan mee te doen. Ik geloofde zelfs in het goud als we ons goed konden plaatsen."