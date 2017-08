Naert: "De onoverwinnelijke Bolt blijkt dan toch kwetsbaar te zijn"

Zijn de beschuldigingen van de Jamaicanen aan het adres van de organisatie terecht? "Er was vertraging op het programma, dat nochtans niet heel goed gevuld was. Maar er werden nog twee medailleceremonies doorgeduwd en de atleten hebben 40 minuten moeten wachten na hun opwarming in de callroom."

"Het tocht ook in de catacomben. Justin Gatlin maakte er zijn beklag over: "De warmte was helemaal uit ons lichaam". Ook Blake denkt dat Bolt zich geblesseerd heeft omdat hij helemaal was afgekoeld."

"Het is me wel vaker opgevallen hoe onzorgvuldig er werd omgesprongen met de atleten. Woensdagavond in de regen en de kou moet die hele presentatie worden afgehaspeld en staan de atleten te verkleumen aan hun startblok. Dat is een slecht punt voor de organisatie."