Estafettelopers wijzen met beschuldigende vinger naar organisatie voor blessure Bolt

Ook Justin Gatlin, de wereldkampioen op de 100 meter, denkt dat het lange wachten de blessure van Bolt heeft veroorzaakt. "We moesten te lang wachten zonder onze kleren aan. Er was ook wat tocht. We verloren al onze lichaamswarmte, al ons zweet. We moesten koud starten."

"Ik denk dat Bolt zo geblesseerd raakte, zeker als je weet hoe hij presteert. Bolt staat altijd klaar en zorgt er altijd voor dat hij geen blessures oploopt. Het is dus zeldzaam om hem zo te zien. Ik hoop dat hij snel beter wordt."