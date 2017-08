Abdi en Bouchikhi komen net te kort voor finale 5.000m

Abdi liep de eerste reeks van de 5.000 meter. Hij bleef de hele wedstrijd opvallend dicht in de buurt van zijn goede vriend en topfavoriet Mo Farah. De Brit loodste Abdi naar een vijfde plaats in de laatste rechte lijn, maar daarin had Abdi net niet voldoende explosiviteit over om zijn plaats vast te houden.

Abdi finishte als zesde in 13'30"71. Net niet goed genoeg om zich rechtstreeks te plaatsen voor de finale. Alleen de eerste vijf waren zeker van een finaleticket.

Abdi moest dus hopen om bij de vijf snelste verliezers te zijn en zo te worden opgevist, maar dat wisten de atleten in reeks twee ook allemaal natuurlijk. In de tweede reeks, met Bouchikhi, werd daarom duidelijk veel sneller gelopen.

Bouchikhi ging lang goed mee, en moest enkel op het einde de rol lossen. Hij finishte als elfde in 13'28"64. Ook hij kwam dus net een plaats te kort voor de finale, want de vijf atleten die werden opgevist kwamen allemaal uit de snellere tweede reeks.