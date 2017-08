Van der Plaetsen: "Afwachten hoe mijn knie zal reageren"

Voor Van der Plaetsen wordt het WK een beetje een sprong in het duister. Aanvankelijk mikte hij op een plaats in de top 5, maar die ambitie moet hij door z'n knieblessure bijstellen.



"Het is afwachten hoe mijn knie zal reageren na alle proeven, als ik echt in de flow zit van het kampioenschap. Dat kan heel goed zijn, maar het kan ook wat lastiger worden."



"Ik heb er alles aan gedaan. Het is niet perfect, maar ik heb er wel veel in gestoken en wil er zoveel mogelijk uithalen. Het zal misschien geen topkampioenschap zijn, maar het kan niet altijd feest zijn. Het is al mijn 4e WK, er kan altijd wel eens iets mislopen."



"Ik had het liever anders gezien en beter in vorm gezeten. Na Rio vorig jaar had ik wel ambities, maar er valt altijd wel iets te leren. Met die gedachte ga ik dit weekend het stadion in."