IAAF: "Qatar blijft gastland voor WK 2018, Spanje kandidaat voor 2023"

De Qatarese hoofdstad Doha kreeg de organisatie van het WK 2019 drie jaar geleden al toegewezen. Ondertussen bevindt Qatar zich in het midden van een diplomatieke crises. Qatar wordt door enkele buurlanden beschuldigd van het sponsoren van terrorisme, maar wellicht spelen nog anderen factoren een rol.

Sebastian Coe, voorzitter van het IAAF, gaat niet mee in die beschuldigingen. "Dit soort problemen komen en gaan, maar we hebben deze gaststad in 2014 gekozen en we gaan deze ook behouden. We hebben dan ook goede relaties met alle landen uit die regio."

Na het WK van 2019 in Doha, is het Amerikaanse Eugene de volgende gaststad voor het WK 2021. Coe verklaarde dat de kans bestaat dat de editie van 2023 naar Spanje zou gaan.

"Spanje heeft al alle mogelijke kampioenschappen van onze sport georganiseerd en heeft ook bewezen dat goed te kunnen", zei Coe. "We moeten gaststeden vinden die ons kunnen helpen om meer mensen, meer kinderen en meer inkomsten te betrekken bij onze sport. Plaatsen dus waar alles aanwezig is om onze sport de beste in de wereld te laten zijn."