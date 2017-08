Berings: "Op dit WK staan is een overwinning voor mezelf"

Berings moest voor de tweede keer in twee jaar terugvechten na een kruisbandblessure. “Iedereen die dergelijke blessures heeft meegemaakt, weet wat je allemaal moet overwinnen om zelfs maar gewoon te lopen."



"Er is zowel een fysieke als mentale barrière om dat been weer te belasten om voluit te lopen, laat staan voor 100 meter hordelopen. Ik ben niet de enige die dergelijke blessures overwint , maar twee keer na elkaar in een sport waar enkel 100 procent voldoende is, was zeker niet evident."



De handdoek in de ring werpen, was voor Berings nooit een optie. “Wat je één keer kan, kan je ook een tweede keer. Ik geef niet snel op. Ik heb niks meer te bewijzen. Ik heb een mooie carrière gehad met hoogtes en laagtes, maar voor mezelf was het niet af."



"Ik wou niet op die manier stoppen. Ik wil een positief verhaal schrijven en de jonge mensen inspireren. Ik heb geen schrik voor de toekomst en een tweede carrière, maar op dit moment wil ik hier op het WK staan.”