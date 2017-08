Nieuwe aflevering in soap Makwala: mag vanavond 200m lopen zonder tegenstanders

Kan u nog volgen? Isaac Makwala verscheen maandag onverwacht niet voor zijn reeks op de 200 meter. Vrij snel werd bekend dat Makwala op doktersbevel niet was komen opdagen. De Botswaan had overgegeven en dokters van de IAAF vermoedden dat hij besmet was met het virus dat de ronde deed op het WK.

De IAAF plaatsten hem in quarantaine, waardoor hij dinsdag ook zijn kansen niet kon verdedigen in de finale van de 400 meter. Extra pijnlijk voor Makwala, want hij werd gezien als de belangrijkste uitdager van wereldkampioen Wayde Van Niekerk.

"Om 14u (Britse tijd, 15u in België dus) verliep de quarantaine van Makwala", laat de IAAF weten in een officiële mededeling. "Na een medisch onderzoek waaruit is gebleken dat hij topfit is, hebben we beslist dat als hij de kwalificatietijd loopt, hij ook mag deelnemen aan de halve finales van de 200 meter"

Makwala loopt vanavond om 19.40u helemaal alleen zijn 200 meter in baan 7. Om zich te plaatsen voor de halve finale moet hij 20"53 of sneller lopen. De IAAF benadrukt dat geen enkele atleet die al geplaatst is voor de halve finale uit de boot zal vallen.