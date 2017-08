Kipruto: "Ik ga voor wereldrecord op de Memorial Van Damme"

Kipruto kroonde zich in Rio al tot olympisch kampioen op de 3.000 meter steeple en mag zich nu dus ook wereldkampioen op de afstand noemen. En dus is het tijd voor een nieuwe uitdaging.

"Nu ik de olympische en wereldtitel op zak heb, denk ik dat ik me kan focussen op het wereldrecord. Ik zal op de Memorial Van Damme in Brussel mijn kans wagen. Ik denk dat mijn poging succesvol kan zijn, maar ik kan niets beloven."



Dinsdag had Kipruto aan 8'14"12 genoeg om de wereldtitel op de 3.000 meter steeple te veroveren. Voor het wereldrecord zal het in elk geval een pak sneller moeten. De toptijd staat sinds 2004 op naam van Saif Saaeed Shaheen met 7'53"63. Opvallend, de Qatarees zette die tijd neer op de Memorial Van Damme (foto).

Het persoonlijke record van Kipruto is 8'00"12. Aan tegenstand zal het de 22-jarige Keniaan alvast niet ontbreken want met Soufiane El Bakkali (zilver) en Evan Jager (brons) tekent het volledige WK-podium present in Brussel.