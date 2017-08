Art na tegenvallende finale: "Had een zwaar en traag gevoel"

Art was vol vertrouwen naar Londen afgereisd. Anderhalve week geleden verbeterde hij nog het Belgische record tot 5,71 meter. In de finale in Londen hoopte hij de lat nog iets hoger te kunnen leggen.

Maar de finale verliep niet zoals Art had gehoopt. Art raakte drie keer niet over 5,50 meter. Bij de laatste poging gleed de polsstok uit zijn handen en kwam Art spectaculair ten val. "Dat deed wat pijn aan de knie, maar het gaat", zei Art na zijn wedstrijd.

"Het ging niet goed vandaag. Ik was een beetje onder de indruk door de omstandigheden, maar ik zal vooral met mijn trainer eens moeten bespreken wat er niet goed ging. Het liep niet zoals ik wou. Ik had een zwaar en traag gevoel."

"Mijn doel vandaag was mijn Belgische record te verbeteren. Alles was aanwezig, behalve goede benen.

Een troost voor Art was dat hij niet de enige was die niet over de openingshoogte raakte. Ook de Chinees Jie Yao en de Duitser Raphael Marcel Holzdeppe, wereldkampioen in 2013 in Moskou, raakten niet over 5,50 meter.