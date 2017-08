"Heel besmettelijk" virus teistert WK: 30 atleten getroffen

Elkaar feliciteren of een hand geven is al voldoende voor een infectie.

Kevin Borlée was een van de slachtoffers, maar ook hordeloper Thomas Barr en Isaac Makwala, een van de favorieten op de 400m. De Duitse delegatie wisselde voor de zekerheid van hotel.

"Het norovirus is een virale maag- en darmontsteking", verklaart Roel Parys, de Belgische teamarts. "Het is onschadelijk, maar wel heel besmettelijk. Door het braken en de diarree worden de reserves van de atleten opgebruikt, waardoor ze enkele dagen zwak zijn."

"Elkaar feliciteren of een hand geven is al voldoende voor een infectie. We hebben handgels uitgedeeld en gehamerd op handhygiëne. Kevin Borlée voelt zich al beter. Hij is nog verzwakt, maar we doen er alles aan om hem op krachten te laten komen."

Kevin Borlée zou donderdag volledig hersteld moeten zijn en kan dus meelopen met de estafetteploeg.