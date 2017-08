Atleten zien WK in water vallen door voedselvergiftiging in atletenhotel

Isaac Makwala, een van de grote favorieten in de finale van de 400 meter, kwam gisteren niet opdagen voor zijn reeks van de 200 meter. Op die 200m had Makwala dit seizoen nochtans de beste wereldjaarprestatie gelopen. De reden was niet meteen duidelijk, maar de atleet uit Botswana gaf op zijn Facebook-pagina tekst en uitleg.

"Slecht nieuws. Ik heb een voedselvergiftiging. Ook verschillende andere atleten in mijn hotel zouden getroffen zijn." Makwala hoopt wel dat hij van de organisatie vanavond zijn finale van de 400m zal mogen lopen. Normaal zou hij geschrapt worden omdat hij de 200m liet schieten, maar een afzegging omwille van medische redenen vormt een uitzondering.

Makwala is niet de enige atleet die de afgelopen dagen ziek werd op het WK. Ook veel Canadese atleten werden geveld en de Ier Thomas Barr kon niet in actie komen in de halve finales van de 400m horden.

Ook Kevin Borlée lag na zijn halve finale van zondagavond een hele tijd in bed met een voedselvergiftiging, maar volgens vader Jacques Borlée zou de 4x400m niet in gevaar komen.

De WK-organisatie geeft toe dat er een probleem is in een van de officiële hotels. "De getroffen atleten krijgen hulp van ons medisch team en de Engelse gezondheidsorganisatie werd ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de ziekte zich niet verder verspreidt."