Thiam met kleine oogjes: "Ik ga nog een feestje bouwen, maar vooral rusten"

In Rio kon ik rustig aan de competitie beginnen, hier waren de verwachtingen heel hoog.

In Rio kon ik rustig aan de competitie beginnen, hier waren de verwachtingen heel hoog.

Thiam is vooral blij dat ze zo goed met de druk kon omgaan. "Het was moeilijk om aan het WK te beginnen met die druk. In Rio kon ik rustig aan de competitie beginnen, hier waren de verwachtingen heel hoog. "Als je niet wint, gaat iedereen ontgoocheld zijn." Die gedachte maakt het heel moeilijk."

"Dit jaar zijn de resultaten heel goed. Meer dan 7.000 punten scoren in Götzis was al heel sterk, maar ik weet ook dat niet elk kampioenschap een happy ending zal krijgen. Er zullen nog moeilijke momenten komen, maar dan zullen mijn gouden medailles me motiveren."

"Wat er vandaag nog op het programma staat? Een klein feestje bouwen, maar ook nog rusten, want ik ben nog heel moe", besluit ze.