Bowie verrast topfavoriete Thompson op 100m bij de vrouwen

Thompson had dit seizoen de snelste tijd van alle finalisten gelopen (10.71") en leek vol zelfvertrouwen om de wereldtitel te pakken. Maar in de finale had ze de traagste start van alle deelneemsters. Die slechte start kon ze maar gedeeltelijk goedmaken. In aanmerking voor de zege kwam ze nooit.

De Ivoriaanse Ta Lou schoot wel bijzonder snel uit de startblokken. Ze leek verrassend op weg naar de wereldtitel, maar kreeg in de laatste dertig meter af te rekenen met Bowie.

De Amerikaanse deed met een ultieme duik op de finishlijn een gooi naar de wereldtitel. Met succes. Met 1 honderdste seconde voorsprong op Ta Lou is het goud ook bij de vrouwen voor Amerika.