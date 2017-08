Van der Plaetsen treedt aan driekamp op de Memorial Van Damme

De Memorial Van Damme vindt op vrijdag 1 september plaats in het Koning Boudewijnstadion. De organisatie pakt voor de 41e editie uit met een driekamp.

Die meerkamp begint een dag eerder met het kogelstoten, in het hartje van de hoofdstad. Op vrijdag werken de driekampers dan het verspringen en de 110 meter horden af in het Koning Boudewijnstadion.

Thomas Van der Plaetsen, Europees kampioen op de tienkamp, neemt het onder meer op tegen Niels Pittomvils en andere internationale meerkampers.

"Het is een unieke kans voor meerkampers om zich ook eens op een Diamond League-meeting te tonen", legt Memorial-directeur Cédric Van Branteghem uit. "Bovendien willen we hiermee Thomas ook nog eens in de bloemetjes zetten voor de Europese titel die hij vorig jaar behaalde."