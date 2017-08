Naert: "Zolang Rusland het McLaren-rapport niet accepteert, blijft het geschorst"

Rune Andersen, de voorzitter van die taskforce, klonk het meest positief dan ik hem ooit al heb gehoord. Hij spreekt zelfs van een cultuuromslag, maar tegelijk zegt hij wel dat het nog altijd niet genoeg is.

Er worden nog altijd te weinig controles uitgevoerd, schorsingen van coaches worden wel uitgesproken, maar niet uitgevoerd. Het belangrijkste: Rusland heeft de bevindingen van het McLaren-rapport nog altijd niet geaccepteerd.

Dat is één van de basisvoorwaarden. Zolang dat niet gebeurt, komt er geen einde aan de schorsing van Rusland in de atletiek. In februari volgend jaar zou het kunnen dat de schorsing ongedaan wordt gemaakt. Dat is dan net op tijd voor het WK indoor in Birmingham.