"Koffiedik kijken wie het Bolt moeilijk kan maken op het WK"

"De verschillen met de concurrentie zijn klein, maar het is koffiedik kijken omdat de toppers weinig wedstrijden hebben gelopen en dus niet veel referentietijden hebben laten optekenen."

"De Amerikaan Justin Gatlin zal zeker meedoen voor de medailles. Maar er is nog een jongere landgenoot: Christian Coleman (foto). Die liep in de Amerikaanse selectiewedstrijden 9"82, maar dat is ook al even geleden en het is de vraag of hij zal kunnen omgaan met de druk in de finale."

"Ook Andre De Grasse kan het Bolt moeilijk maken. We hebben dus vier gegadigden voor de medailles op de 100m in Londen."