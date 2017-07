Berings mist WK-limiet op een haar in Heusden, Thiam 2e in hoogspringen

Op de 100 meter horden was de overwinning voor de Oekraïense Plotitsyna, voor Anne Zagré (die al een WK-ticket heeft) en Eline Berings. Berings bleef met 13"02 amper 4 honderdsten boven de WK-limiet. "Het is verschrikkelijk om er zo dicht bij te zijn. Dit is echt heel zuur", treurt Berings.

"Dit is het seizoen van "net niet". Anderzijds ben ik wel trots dat ik na twee jaar van zware blessures opnieuw top ben. Mijn niveau is het WK-waardig, 4 honderdsten is een detail. Het is jammer dat ik het niet kan waarmaken. Met een beetje meewind loop ik vandaag de limiet", aldus Berings, die als 37e op de wereldranglijst wel nog een waterkansje heeft om opgevist te worden voor het WK.

Op de 800 meter was de zege voor de 21-jarige Renée Eykens (foto onder). "Ik dacht helemaal niet aan de WK-limiet. Ik wil ook gewoon niet naar het WK", zegt Eykens, die onlangs Europees kampioen werd bij de beloften. "Twee kampioenschappen vlak na elkaar is te veel. Hier winnen is al gewoon fantastisch."

Enkele andere Belgen die nog gehoopt hadden zich in Heusden te plaatsen voor het WK slaagden niet in hun missie. Zo bleef Axelle Dauwens flink boven de limiet op de 400 meter horden en ook voor Louise Carton was er geen WK-ticket weggelegd op de 5.000 meter.