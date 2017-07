Genyn schenkt België nieuwe gouden plak op WK

Peter Genyn wheelde naar 21"10 en liet daarmee de Fin Toni Piispanen (21"54) achter zich. “Ik wist dat het erg nipt zou worden, want Toni en ik hadden enkele spannende wedstrijden in Zwitserland eerder dit jaar. Ik ben blij dat ik hier vandaag aan het langste einde trek. Het komt ons beiden ten goede. We duwen elkaar naar een hoger niveau en gaan tot op de limiet. Het is goed voor ons en voor de sport", zegt Genyn.

Na de diskwalificatie van de Algerijn Mohamed Berrahal had Genyn eerder in de week ook al de wereldtitel op de 400m veroverd. Ook op het WK in 2015 en op de Paralympische Spelen in Rio won Genyn beide afstanden.

"Jezelf opvolgen als wereldkampioen is het ultieme. De verwachtingen waren hoog, maar dat wil niet zeggen dat het evident is. Om het dan waar te maken in zo'n groot stadion dat bijna uitverkocht is, is een fantastisch gevoel", aldus Genyn.