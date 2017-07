Bolt duikt onder de 10 seconden in Monaco

De DL-meeting in Monaco was voor Usain Bolt de laatste grote afspraak voor het WK, dat over 2 weken plaatsvindt in Londen. Daar wil de Jamaicaan graag afscheid nemen met de wereldtitels op de 100 meter en de 4x100 meter.

In Monaco was zijn start zoals zo vaak niet te best, maar in het tweede deel van de wedstrijd maakte hij dat makkelijk goed. Voor het eerst dit seizoen dook Bolt onder de kaap van de 10 seconden: 9"95. De Amerikaan Isiah Young was 2e in 9"98.

Op de 400 meter werd wereldrecordhouder Wayde van Niekerk tot het uiterste gedreven door Isaac Makwala, die een sterke 43"84 liep. Dat was wel niet genoeg voor de overwinning, want Van Niekerk liet 43"73 optekenen.

Precies 2 weken voor de start van het WK werden in Monaco ook nog 5 beste wereldjaarprestaties gesneuveld. Elijah Manangoi, Emmanuel Korir, Caster Semenya, Hellen Obiri en Evan Jager zetten hun supervorm in de verf.