Bolt mikt op WK-goud op 100 en 4x100 meter

Het WK vindt plaats van 4 tot en met 13 augustus. Op zaterdag 5 augustus staat de 100 meter op het programma. De 4 x 100 meter wordt een week later gelopen.

"Mijn doel is om te winnen in Londen", vertelde Bolt tijdens een persmoment voor de Diamond League-meeting die vrijdag in Monaco plaatsvindt. "Ik wil mijn loopbaan met een positieve noot afsluiten. Ik heb de atletieksport naar een hoger entertainmentniveau gebracht en ga weldra op pensioen omdat ik al mijn doelen bereikt heb."

"Ik voel me goed. Het seizoen begon traag. Ik had een terugval toen mijn vriendin Germaine overleed. Ik zat achter op schema, maar nu train ik goed en ik voel me de laatste dagen veel beter omdat ik mijn Duitse dokter gezien heb."

Bolt had eerder al aangegeven dat hij de 200 meter aan zich laat voorbijgaan. Het WK wordt het laatste grote toernooi voor Bolt. Of het echt helemaal het einde van zijn carrière wordt, daar heeft Bolt de laatste tijd wat vaag over gedaan.