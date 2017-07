Nieuwe wending in medaillesoap: toch weer goud voor Genyn

Peter Genyn krijgt straks toch een gouden medaille rond zijn nek op het WK para-atletiek in Londen. En dat twintig uur na zijn race. Genyn kwam gisteravond als tweede over de meet, na Mohamed Berrahal.

Maar de Algerijn werd gediskwalificeerd en dus werd onze landgenoot uitgeroepen tot winnaar. Algerije diende echter protest in en dat werd aanvaard. En zo moest Genyn toch opnieuw vrede nemen met zilver.

Tot de hele zaak vanmorgen weer een nieuwe wending nam. Er waren nieuwe beelden opgedoken van de race en daarop was duidelijk te zien dat de Algerijn meermaals zijn lijn raakte in de eerste bocht. België en Portugal, het land van de nummer 4 in de wedstrijd, trokken met de beelden naar de jury.

Er werd een nieuwe jury samengesteld en die besliste om op basis van de nieuwe beelden Berrahal alsnog te diskwalificeren. Genyn is dus toch wereldkampioen.