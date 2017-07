Zilver wordt goud voor Genyn na diskwalificatie van Algerijnse winnaar

Peter Genyn, de nummer 1 van de wereld en de wereldrecordhouder op de 400 meter, verdedigde in Londen zijn titel. Tot in de derde bocht zag het er prima uit voor onze landgenoot. Na een kanonsstart had hij al zijn concurrenten al snel te grazen genomen.

Maar in de laatste rechte lijn stokte het tempo van de Belg. Net op dat moment kwam in baan 2 Berrahal sterk opzetten. Hij stak Genyn voorbij met de finish in zicht. De titelverdediger perste er nog eens alles uit, maar strandde op een zucht van goud.

De teleurstelling bij onze landgenoot was erg groot, maar duurde niet lang. Enkele minuten na de wedstrijd werd duidelijk dat de Algerijnse winnaar gediskwalificeerd zou worden. Genyn, die met een tijd van 1'21"63 ruim drie seconden boven zijn eigen wereldrecord bleef, mocht dus toch nog vieren.

Hij kan zijn carrière op de 400 meter zo in schoonheid afsluiten. Na de zomer laat hij de afstand links liggen omdat die op de Paralympische Spelen van Tokio in 2020 vervangen wordt door de 200 meter.