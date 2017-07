Misschien overstemde het gejoel in het stadion het geluid van het startpistool, want ook bij de koplopers duurde het even voor de valse start doordrong.

Maar Adil Briami maakte het wel erg bont. Hij ging er geheel volgens opdracht als een haas vandoor, maar bleef ook na de valse start op z'n eentje onverstoorbaar doorlopen. Ruim 200 meter.

De commentatoren konden hun ogen niet geloven. "Iemand moet het hem vertellen. Je kan toch niet geloven dat hij niet wist wat er aan de hand was?"